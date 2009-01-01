Продолжение iPhone X. В Apple заявили о планах по выпуску трех новых смартфонов

У двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма , у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма.

В Apple выпустят три новых смартфона Reuters

Уже в следующем году на базе iPhone X компания Apple может выпустить три новых смартфона.

Об этом сообщает портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

По его прогнозу, у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).

Все три новых смартфона по дизайну будут похожи на iPhone X, они также будут оборудованы камерой True Depth. Минг-Чи Куо считает, что LCD-модель обойдутся от 649 до 749 долларов. Предполагаемая стоимость OLED-моделей не называется.

Напомним, ранее СМИ назвали главную уязвимость iPhone X.