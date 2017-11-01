СМИ назвали главную уязвимость iPhone X

Главная уязвимость новой модели смартфона американской корпорации Apple — iPhone X — заключается в том, что его система распознавания лиц Face ID не может отличить близнецов друг от друга.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на видео портала Mashable.

На ролике заснято, что сперва один из братьев-близнецов регистрировался в системе, а потом передавал гаджет другому, который без проблем смог разблокировать устройство.

"… две пары близнецов поочередно пытались обмануть Face ID, чтобы исключить возможность ошибки, однако системе ни разу не удалось распознать владельца правильно", — говорится в статье.

Ранее стало известно, что функция распознавания лиц iPhone X может работать некорректно, если владельцу телефона меньше 13 лет. Напомним, специалисты китайского издания iChunt подсчитали, что себестоимость новинки составляет чуть больше 412 долларов (в цену не включены затраты, в частности, на разработку, логистику, рекламу).

Видео: Mashable