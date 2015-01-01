Скажи "Боярышнику" нет. Под Новый год в магазины ДНР завезли спиртное из Украины

Украинские водка и шампанское вызвали ажиотаж у покупателей.

Супермаркет в Донецке ДАН

В преддвериисразу в нескольких городах ДНР в ряде магазинов (прежде всего в сети "Первый республиканский супермаркет") появились крупные партии контрабандных алкогольных напитков.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это водка, ликёры, шампанское, несколько сортов вина, изготовленных на неоккупированной территории Украины. Среди покупателей появление данных товаров вызвало ажиотаж. Каналы поступления данной продукции неизвестны.

"Первый республиканский супермаркет" — это "отжатая" в оккупированных районах Донецкой обл. торговая сеть АТБ, которую возглавил Ставрос Багателия (боевик ДНР, главарь абхазского бандформирования "Пятнашка"), добавил координатор "Информсопротивления".

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