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Скажи "Боярышнику" нет. Под Новый год в магазины ДНР завезли спиртное из Украины

Сегодня, 11:24

Украинские водка и шампанское вызвали ажиотаж у покупателей.

Донецк, супермаркет, магазин, Мост
Супермаркет в Донецке ДАН
В преддверии Новогодних праздников сразу в нескольких городах ДНР в ряде магазинов (прежде всего в сети "Первый республиканский супермаркет") появились крупные партии контрабандных алкогольных напитков.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это водка, ликёры, шампанское, несколько сортов вина, изготовленных на неоккупированной территории Украины. Среди покупателей появление данных товаров вызвало ажиотаж. Каналы поступления данной продукции неизвестны.

"Первый республиканский супермаркет" — это "отжатая" в оккупированных районах Донецкой обл. торговая сеть АТБ, которую возглавил Ставрос Багателия (боевик ДНР, главарь абхазского бандформирования "Пятнашка"), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Луганске боевиков держат "в черном теле": зарплату не дают, готовят к боям на Новый год.

Теги:  
Тымчук, Информсопротивление, ДНР, спиртное, алкоголь, контрабанда, Новый год
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