В Минфине рассказали, насколько в 2016-м выросла экономика Украины

В текущем году "драйверами" экономического роста нашей страны должен стать приток инвестиций и увеличение экспорта, сказала Маркарова.

Флаг Украины и деньги, иллюстрация telegraf.com.ua

Первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова заявила, что в 2016 году(ВВП) выросла на 1,8%.

Об этом она рассказала в Киеве на семинаре по экономическому развитию регионов, пишет УНИАН.

По словам чиновницы, в 2017-м "драйверами экономического роста должен стать приток инвестиций и увеличение экспорта".

"1,8% роста (ВВП — ред.) в прошлом году и 3%-й рост, который мы прогнозируем на 2017 год", — отметила замминистра.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что коррупция годами уничтожала возможности для экономического роста Украины. Ознакомиться со сведениями главы Кабмина можно здесь.