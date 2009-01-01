В Украине повысят минимальные цены на сахар

С 1 сентября 2017 года цена на сахар будет увеличена до 9172,57 гривен за тонну.

Кабинет министров Украины утвердил проект постановления о повышении минимальной цены на сахар с 1 сентября 2017 года.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства сообщает РБК-Украина.

Согласно проекту постановления, минимальная цена на белый сахар с 1 сентября 2017 года будет увеличена до 9172,57 гривен за тонну, а на сахарную свеклу — 633,10 гривен за тонну.

Напомним, по состоянию на октябрь 2016 года цены на сахар увеличились на 0,4%, а на пшеничный хлеб — на 0,5%.

С 1 октября, в Украине начал действовать пилотный проект Кабмина по отмене государственного регулирования цен на продукты питания.

Ранее сообщалось, что правительство обнародовало проект госбюджета Украины на 2017 год.

Эксперты рассказали "Главреду", что сулят украинцам основные экономические показатели, заложенные в документ.