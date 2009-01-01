В январе Россия стала крупнейшим поставщиком импортного угля в Украину

Всего на ТЭС в январе было поставлено 3 032,4 тыс. тонн угля

Министерство энергетики и угольной промышленности констатирует, что в январе 2017 года на украинские теплоэлектростанции (ТЭС) было поставлено 93,5 тыс. тонн энергетического угля из России , что составило 57,2% от общего объема импортных поставок.

Об этом свидетельствуют статистические данные министерства, передают ukranews.

Всего в январе было импортировано 199,9 тыс. тонн энергетического угля, из которого 93,5 тыс. тонн из России, 59,1 тыс. тонн - из ЮАР и 47,4 тыс. тонн — из Польши.

Всего на ТЭС в январе было поставлено 3 032,4 тыс. тонн угля, из которых 1 337,1 тыс. тонн антрацитового угля (АШ и Т) и 1 695,4 тыс. тонн газового (Г, Д).

15 февраля, Кабмин ввел чрезвычайное положение на рынке энергетики, которое предусматривает применение веерных отключений потребителей.

Напомним, ранее Гройсман рассказал, как угольная блокада Донбасса ударит по рядовым украинцам.