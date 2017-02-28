Гройсман рассказал, как угольная блокада Донбасса ударит по рядовым украинцам

Добываемый из украинских недр уголь не может и не будет предметом шантажа и давления на Украину, заявил премьер Владимир Гройсман.

Об этом он сказал на специальном совещании с представителями металлургического комплекса, сообщает УНИАН.

"Я инициировал встречу, чтобы оценить с какими проблемами столкнулась Украина после объявления угольной блокады. То, что происходит, требует скоординированных действий. Вызовы, которые стоят перед экономикой, — очень сложные. Из-за блокады могут быть остановлены предприятия, тепловые станции. И от необдуманных политизированных действий будут страдать украинцы", — сказал Гройсман

Он напомнил, что Россия ведет против Украины целенаправленную агрессию — военную и экономическую. "Задача России — уничтожить Украину как государство, подорвать наши возможности, — сказал Гройсман. — Меня удивляет позиция некоторых политических представителей, которые, не поясняя последствий блокады, начинают подыгрывать россиянам".

"Россия ведет против Украины войну. Первый фронт — военная агрессия, и россияне точно знают, что победить украинскую армию и народ они не могут. Потом была агрессия экономическая — для украинских товаров закрыли российский рынок и для товаров в третьи страны. И сейчас задача России — уничтожить Украину как государство, подорвать наши возможности. Ограничение поставок угля ударит по рядовым украинцам. Где-то будет остановлено теплоснабжение, электроэнергия под угрозой, а следующий вопрос — экономика. Экономика начала восстановление, мы начали аккумулировать ресурсы, но сейчас мы должны решать вопросы блокады. Меня удивляет позиция некоторых политических представителей, которые, не поясняя последствий блокады, начинают подыгрывать россиянам. А наша задача — вернуть Донбасс в Украину. И то, что предприятия вырабатывают уголь из украинских недр, не может быть предметом шантажа и давления на Украину", — подчеркнул премьер.

Гройсман также заявил, что Кабмин будет готов минимизировать влияние угольной блокады на экономику: "Мы с этим справимся, мы проанализируем все, и примем необходимые решения".

При этом он напомнил, что экономика страны начала восстановление. "Но если под вопросом так называемой блокады блокируется Украина, то мы должны понимать все угрозы. Все должны говорить о реальном положении дел", — сказал глава правительства.

Премьер напомнил, что в случае, когда уголь из украинских недр поступает на металлургические предприятия, зарегистрированные в Украине, производственный процесс не останавливается, а выручка от проданной продукции остается в украинском бюджете и на предприятиях в виде реинвестиций. Однако, если украинский уголь не поступает на предприятия, они вынуждены закупать топливо для того, чтобы не останавливать и не консервировать производство, которое зачастую очень сложно восстанавливать. Источников для импорта — немного. В их числе — США и Россия.

"То есть, угольная блокада вынуждает покупать уголь в России", — сказал Гройсман.

Напомним, политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", что угольная блокада показала Россия уязвимые места украинской энергетики, и, чтобы нанести по Украине удар, уголь с Донбасса в Украину поставляться не будет.