"Закон Магнитского". Канада наказала Россию новыми санкциями

Ограничительные мероприятия связаны с канадской версией закона Сергея Магнитского.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.
Согласно сообщению, ограничительные мероприятия связаны с канадской версией закона имени Сергея Магнитского.
Напомним, 19 октября в Канаде вступил в силу "закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников", который также называют "актом Магнитского".
Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну лицам, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. Во время слушаний в канадском парламенте говорилось, что "акт Магнитского", прежде всего, коснется чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.