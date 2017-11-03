"Закон Магнитского". Канада наказала Россию новыми санкциями

Канада применила новые ограничительные мероприятия против России, на сей раз экономические санкции введены против 30 граждан РФ.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Согласно сообщению, ограничительные мероприятия связаны с канадской версией закона имени Сергея Магнитского.

Напомним, 19 октября в Канаде вступил в силу "закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников", который также называют "актом Магнитского".

Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну лицам, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. Во время слушаний в канадском парламенте говорилось, что "акт Магнитского", прежде всего, коснется чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.