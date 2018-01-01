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Замгоссекретаря сказал, сколько США инвестировали в успех Украины

Сегодня, 09:45

Штаты по-прежнему привержены восстановлению территориальной целостности украинского государства, отметил Салливан.

Салливан
США будут продолжать поддерживать Украину, подчеркнул Джон Салливан president.gov.ua
Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что его страна сделала инвестиции в успех Украины, предоставив помощь более чем на два миллиарда долларов.

Штаты по-прежнему привержены восстановлению территориальной целостности нашего государства, рассказал он в Киеве во время выступления в академии Министерства иностранных дел, говорится на сайте посольства США в Украине.

"Свободная и экономически успешная Украина является одним из самых больших опасений Кремля — и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, предоставив помощь более чем на два миллиарда долларов для достижения этой цели", — отметил дипломат.

По его словам, Штаты "будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не прекратится российская агрессия". "Мы будем продолжать использовать ряд мер, которые мы имеем в нашем распоряжении, включая дипломатию, санкции и помощь в области безопасности", — пообещал он.

На странице посольства США в Украине говорится, что Салливан встретился с президентом Петром Порошенко, они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования конфликта, в частности, по размещению эффективной миротворческой миссии ООН.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России. Позже посол США в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от Штатов получит противотанковые ракетные комплексы Javelin абсолютно бесплатно.
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Джон Салливан, замгоссекретаря, Петр Порошенко, Донбасс, миротворцы ООН, агрессия, Россия
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