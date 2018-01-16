Посол США подтвердила, что Украина получит комплексы Javelin абсолютно бесплатно

Посол США в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от Штатов получит противотанковые ракетные комплексы Javelin абсолютно бесплатно.

Американские власти одобрили решение, которое позволит украинскому государству укрепить свою обороноспособность, рассказала дипломат в интервью РБК-Украина.

"Действительно в прошлом году Администрация (президента США Дональда Трампа — Ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей", — отметила собеседница.

По ее словам, "пока что подробностей, как это будет сделано, нет". "У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", — добавила Йованович.

"Мы рады, что это решение принято. Это позволит Украине укрепить свою обороноспособность, что важно для защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны", — подчеркнула посол.

Напомним, в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.