Замгоссекретаря сказал, сколько США инвестировали в успех Украины

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что его страна сделала инвестиции в успех Украины, предоставив помощь более чем на два миллиарда долларов.

Штаты по-прежнему привержены восстановлению территориальной целостности нашего государства, рассказал он в Киеве во время выступления в академии Министерства иностранных дел, говорится на сайте посольства США в Украине.

"Свободная и экономически успешная Украина является одним из самых больших опасений Кремля — и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, предоставив помощь более чем на два миллиарда долларов для достижения этой цели", — отметил дипломат.

По его словам, Штаты "будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не прекратится российская агрессия". "Мы будем продолжать использовать ряд мер, которые мы имеем в нашем распоряжении, включая дипломатию, санкции и помощь в области безопасности", — пообещал он.

На странице посольства США в Украине говорится, что Салливан встретился с президентом Петром Порошенко, они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования конфликта, в частности, по размещению эффективной миротворческой миссии ООН.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России. Позже посол США в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от Штатов получит противотанковые ракетные комплексы Javelin абсолютно бесплатно.