Эксперт объяснил, кто выиграл от введения квот на украинскую музыку

У нас не все жанры представлены отдельными радиостанциями, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

Введение в конце 2016 годав теле- и радиоэфирах только пошло на пользу отечественным музыкантам и посодействовало их раскрутке.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Квоты в любом случае идут на пользу украинской музыке. Есть проблема с раскруткой молодых исполнителей. К тому же, те FM-станции, которые существуют в Украине, являются преимущественно станциями поп-музыки. У нас нет ни FM-станции этно-музыки, ни джазовой станции и т. То есть у нас не все жанры представлены отдельными радиостанциями", — напомнил эксперт.

По его мнению, украинизация эфира должна предусматривать не закрытие радио "Шансон" или "Русского радио", а создание полноценное музыкальное вещание, где был бы отдельный канал этнической музыки, отдельный — джаза, несколько роковых станций и т.п.. "Это — вопрос времени. Думаю, что следующим шагом как раз и будет разнообразие жанров радиостанций", — добавил политолог.

Комментируя вопрос, есть ли смысл в запретах российских или советских фильмов, если их без проблем можно найти в Сети, Владимир Цыбулько заметил: "Найти фильм в Интернете — это личная воля и желание потребителя. А если фильм начинает крутиться на телеканалах, за его ротацию нужно платить деньги. Зачем нам это — если на третьем году злодеяний агрессора мы должны еще и платить ему деньги за прокрутку его кинопродукта?"

Напомним, ранее эксперт рассказал, кто выиграл от прекращения потока российских гастролеров в Украину и отрезания "московской пуповины".

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