Сергей Притула рассказал, почему провалился закон о квотах

Известный юморист объяснил, почему выступал против закона о квотах.

Об этом телеведущий Сергей Притула рассказал на чате в "Главреде".

"Случилось то, о чем я предупреждал, — украинской музыки в эфире стало больше, но не за счет появления в эфире новых групп и молодых исполнителей. А именно заботой о них были обусловлены упомянутые квоты. Я предупреждал, что музыкальные редакторы будут ставить проверенные хиты "Океана Эльзы" и "Бумбокса", а не песню какой-то молодой группы, которую 60 человек считают весьма перспективным. И что? Вакарчук пишет статью, в которой едва не требует радиостанции перестать закручивать его песни до дыр, потому что у людей уже возникает рвотный рефлекс. За что боролись, на то и напоролись", — заявил Притула.

Напомним, Сергей Притула рассказал, за какие промахи в эфире его штрафовали.