Государство должно поддерживать фильмы патриотического направления — Порошенко

В 2016 году на экраны вышло 30 украинских фильмов.

В этом году на экраны вышло 39 украинских кинопремьер.

Об этом в ежегодном послании к Верховной Раде Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Рано говорить о ренессансе украинского кино, но то, что процесс его возрождения начато, по-моему, очевидно", — сказал Порошенко.

Он напомнил, что в 2016 году на экраны вышло 30 украинских фильмов.

"Прошло или можно ожидать 39 кинопремьер, из которых 19 фильмов создано при государственной поддержке", — отметил Порошенко.

Он добавил, что государство в первую очередь должно поддерживать фильмы патриотического направления.

Напомним, сценарист Кокотюха рассказал, произведения каких современных украинских писателей достойны экранизации.