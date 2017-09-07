Государство должно поддерживать фильмы патриотического направления — Порошенко

В 2016 году на экраны вышло 30 украинских фильмов.
В этом году на экраны вышло 39 украинских кинопремьер.
Об этом в ежегодном послании к Верховной Раде Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Рано говорить о ренессансе украинского кино, но то, что процесс его возрождения начато, по-моему, очевидно", — сказал Порошенко.
Он напомнил, что в 2016 году на экраны вышло 30 украинских фильмов.
"Прошло или можно ожидать 39 кинопремьер, из которых 19 фильмов создано при государственной поддержке", — отметил Порошенко.
Он добавил, что государство в первую очередь должно поддерживать фильмы патриотического направления.
Напомним, сценарист Кокотюха рассказал, произведения каких современных украинских писателей достойны экранизации.