Кончаловский считает, что Запад отверг Россию и Путина

Западным странам РФ нужна разваленной, сказал кинорежиссер.

Владимир Путин Reuters

Известный российский кинорежиссерзаявил, что РФ пыталась войти в европейский ареал, но Запад отверг страну и ее президента

Об этом он рассказал в интервью изданию Медуза.

В то же время собеседник считает, что Российская Федерация не нужна западным государствам сильной.

"Россия действительно пыталась войти в европейский ареал. Такова была идея Путина…", — отметил Кончаловский.

По его словам, Западу РФ нужна разваленной, "как во времена перестройки: замечательная страна с полным го*ном вокруг и нищей армией". "Путин это понял. И другого выхода, кроме как строить армию и искать союзников на Востоке, у него не осталось", — добавил режиссер.

Ранее российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил мнение, что Владимир Путин "сильно устал" и не будет участвовать в президентских выборах в РФ (март 2018 года).