Макаревич считает, что Путин сильно устал

Российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что глава РФ Владимир Путин не будет участвовать в президентских выборах (март 2018 года).

Об этом артист рассказал в интервью "Собеседнику".

По мнению исполнителя, политик "сильно устал".

"Последние три года он прожил в очень сильном стрессе… а каким будет преемник и каков будет путинский статус — мы все равно не угадаем", — отметил Макаревич.

Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук сказал, что считает большим счастьем нападение Владимира Путина на Украину, поскольку благодаря этому граждане нашей страны "разорвали пуповину" с Россией.