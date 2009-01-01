Королева Британии впервые прокомментировала сериал о ее жизни

Первый сезон сериала "Корона" стартовал 4 ноября 2016 года.

Королева Елизавета ІІ Reuters

Королева Елизавета II впервые прокомментировала сериал "Корона", который рассказывает историю королевской семьи Британии в середине XX века.

Об этом пишет Сегодня.

По словам источника, который приближенный к королеве, она посмотрела первый сезон целиком и осталась довольна. При этом отметив, что некоторые события в сериале чрезмерно драматизированы, передает Harper's Bazaar.

Издание отмечает, что сериал пришелся по душе другим членам королевской семьи. Среди них оказался принц Эдвард с супругой Софи, а также принцесса Евгения Йоркская.

Первый сезон сериала "Корона" стартовал 4 ноября 2016 года, после чего был продлен на второй сезон.

Напомним, Елизавета II шокировала общественность своей выходкой.