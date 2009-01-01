СБУ наказала актера "Сватов" запретом въезда в Украину на три года

Актер неоднократно посещал Крым и высказывался за его аннексию
"Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову", - сообщила пресс-секретарь СБУ.
Гитлянская отметила, что российский репер Баста не может приезжать в Украину, так как запрет на его въезд на территорию нашей страны в СБУ не отменяли. Российский исполнитель выступал в захваченном РФ Крыму, за что и был "приговорен" к трем годам ограничения концертной деятельности и непосредственно въезда в Украину.
Ранее стало известно, что украинские пограничники не впустили в страну белорусского рэпера Макса Коржа из-за его выступлений в оккупированном Крыму.