СБУ наказала актера "Сватов" запретом въезда в Украину на три года

Актер неоднократно посещал Крым и высказывался за его аннексию

СБУ не пустила актера «Сватов» в Украину kinomania.ru

Федор Добронравов, известный своей ролью в комедийном сериале "Сваты", три года не сможет приезжать на территорию Украины . Речница СБУ Елена Гитлянская рассказала, что актер неоднократно посещал оккупированный Россией Крым и публично поддерживал аннексию полуострова.

"Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову", - сообщила пресс-секретарь СБУ.

Гитлянская отметила, что российский репер Баста не может приезжать в Украину, так как запрет на его въезд на территорию нашей страны в СБУ не отменяли. Российский исполнитель выступал в захваченном РФ Крыму, за что и был "приговорен" к трем годам ограничения концертной деятельности и непосредственно въезда в Украину.

Ранее стало известно, что украинские пограничники не впустили в страну белорусского рэпера Макса Коржа из-за его выступлений в оккупированном Крыму.