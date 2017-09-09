СБУ на три года "забанила" рэпера "Басту"

Российскому рэперу Василию Вакуленко ("Баста"), который выступал в захваченном Россией Крыму, Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну на три года.

Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос "Апострофа".

В ведомстве уточнили, что такое решение принято "в интересах обеспечения безопасности государства".

"Согласно ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины… принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ…", — говорится в документе.

Напомним, в конце июля стало известно, что СБУ на три года запретила въезд в нашу страну российскому певцу, бывшему солисту группы HI-FI Мите Фомину. Ранее он назвал Крым территорией РФ.