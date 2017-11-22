В Украину не пустили белорусского рэпера из-за концертов в Крыму

Известный белорусский рэп-исполнитель не смог въехать на территорию Украины
Вице-премьер-министр України Вячеслав Кириленко объявил о том, что украинские пограничники не впустили в страну белорусского рэпера Макса Коржа - из-за данных им ранее концертов в оккупированном Крыму.
"Пограничники не пустили в Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, а теперь решил погастролировать в Киеве. Территориальную целостность Украины надо уважать ", - написал чиновник на своей странице в микроблоге Twitter.
К слову, менее месяца назад сотрудники Службы безопасности Украины сняли с певца из Беларуси Макса Коржа запрет на въезд в страну, однако указали ему на то, что "о факте нарушения им правил пересечения государственной границы проинформирована Государственная пограничная служба Украины".
Напомнии, ранее сообщалось о том, что в Одессе сорвали концерт актера Константина Райкина.
Прикордонники не впустили до України білоруського репера Макса Коржа, який неодноразово виступав у окупованому Криму, а тепер вирішив погастролювати у Києві. Територіальну цілісність України треба поважати.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 ноября 2017 г.