В Украину не пустили белорусского рэпера из-за концертов в Крыму

Вице-премьер-министр України Вячеслав Кириленко объявил о том, что украинские пограничники не впустили в страну белорусского рэпера Макса Коржа - из-за данных им ранее концертов в оккупированном Крыму.

"Пограничники не пустили в Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, а теперь решил погастролировать в Киеве. Территориальную целостность Украины надо уважать ", - написал чиновник на своей странице в микроблоге Twitter.

К слову, менее месяца назад сотрудники Службы безопасности Украины сняли с певца из Беларуси Макса Коржа запрет на въезд в страну, однако указали ему на то, что "о факте нарушения им правил пересечения государственной границы проинформирована Государственная пограничная служба Украины".

Напомнии, ранее сообщалось о том, что в Одессе сорвали концерт актера Константина Райкина.