Украинский певец на конкурсе "Новая волна" занял 9 место

Украинец Isaac, солист группы "Инь-Ян" Артем Иванов занял девятое место.
Победителями стали — Сардор Милано (Узбекистан), Эрна Мир (Армения) и трио "Doredos" (Молдова), пишет Сегодня.
Украинец ISAAC (солист группы "Инь-Ян" Артем Иванов) занял девятое место.
Общая сумма баллов за выступление каждого из конкурсантов составляет:
Сардор Милано (Узбекистан) — 362
Трио "Doredos" (Молдова) — 362
Эрна Мир (Армения) — 362
Сюзанна Мелконян (Армения) — 357
Lilu (Вьетнам) — 350
Рустем Жугунусов (Казахстан) — 346
Саша Санта (Россия) — 341
Людмила Чеботина (Россия) — 337
Isaac (Украина) — 336
Катя Рише (Румыния) — 327
Василий Уриевский (Россия) — 319
Стас Море (Россия) — 316
Нана Хатл (Россия) — 313
Max Pahmp (IШвеция) — 301
Напомним, 10 сентября, в российском Сочи на конкурсе "Новая волна" украинский певец Артем Иванов спел песню "Сіла птаха" — "с любовью, правда немного не в той тональности".