Украинский певец на конкурсе "Новая волна" занял 9 место

В российском городе Сочи на протяжении трех дней на конкурсе "Новая волна-2017" за победу сражались 15 участников из 11 стран. По итогам первое место разделили сразу три участника, набрав одинаковое количество — 362 балла каждый.

Победителями стали — Сардор Милано (Узбекистан), Эрна Мир (Армения) и трио "Doredos" (Молдова), пишет Сегодня.

Украинец ISAAC (солист группы "Инь-Ян" Артем Иванов) занял девятое место.

Общая сумма баллов за выступление каждого из конкурсантов составляет:

Сардор Милано (Узбекистан) — 362

Трио "Doredos" (Молдова) — 362

Эрна Мир (Армения) — 362

Сюзанна Мелконян (Армения) — 357

Lilu (Вьетнам) — 350

Рустем Жугунусов (Казахстан) — 346

Саша Санта (Россия) — 341

Людмила Чеботина (Россия) — 337

Isaac (Украина) — 336

Катя Рише (Румыния) — 327

Василий Уриевский (Россия) — 319

Стас Море (Россия) — 316

Нана Хатл (Россия) — 313

Max Pahmp (IШвеция) — 301

Напомним, 10 сентября, в российском Сочи на конкурсе "Новая волна" украинский певец Артем Иванов спел песню "Сіла птаха" — "с любовью, правда немного не в той тональности".