"Мимо кассы". Украинский певец признал, что облажался на "Новой волне"

В воскресенье, 10 сентября, в российском Сочи на конкурсе "Новая волна" украинский певец Артем Иванов спел песню "Сіла птаха" — "с любовью, правда немного не в той тональности".

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В то же время артист признал, что большую часть композиции исполнил "мимо кассы".

"Вот что удивительно, реально переврав половину нот, у меня оценки выше чем вчера (9 сентября — Ред.), оценки от продюсеров, музыкантов и аранжировщиков", — отметил Иванов.

Также критикам тот пообещал, что научится справляться с волнением, и ноты его "вернутся как в студии". "P.S. На видео я выложил звук с пульта, и это единственный чистый кусок, все остальное мимо кассы", — добавил певец.

A post shared by Artem Ivanov (@arteminyan1) on Sep 11, 2017 at 4:40am PDT

Напомним, в 2016-м году на "Новой волне" победили конкурсанты из Хорватии и Италии — Dino, Вальтер Риччи, а украинка Галина Безрук заняла второе место.



Видео: instagram.com/arteminyan1