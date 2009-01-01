В Украине будет свой "Оскар"

И первое награждение состоится уже в апреле этого года.

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Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

И первое награждение состоится уже в апреле этого года.

"Проведение церемонии награждения победителей первой Национальной Кинопремии состоится 20 апреля 2017 года. Это единственная в Украине премия в сфере кино, которая объективно отметит достижения украинских кинематографистов в 14 номинациях. Главным знаком оличия Национальной Кинопремии выбрана статуэтка "Золота Дзига" — символ стремительности, безостановочного развития и бесконечности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, детали проведения первой Национальной Кинопремии, а также основание Украинской Киноакадемии (объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства, основанное с целью всесторонней поддержки и развития национального кинематографа), которое также инициировал Одесский МКФ, объявят 20 февраля на пресс-конференции в Киеве.

Напомним, стало известно, кто возглавит жюри Каннского кинофестиваля.