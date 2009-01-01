Вакарчука пригласили преподавать в Стэнфордском университете

Сам Вакарчук написал о своих планах на эту осень, подчеркнув, что это для него большая честь.

Вакарчука пригласили в Центра демократии, развития и верховенства права. twitter.com/StanfordCDDRL

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук воспользуется творческой паузой для поездки в один из самых престижных мировых вузов, где одновременно будет и учиться, и преподавать.

Его пригласили в Центра демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэнфордском университете, пишет Таблоид.

"Стэнфордский центр демократии, развития и верховенства права (CDDRL) рад приветствовать Святослава Вакарчука в качестве приглашенного преподавателя на осенний семестр", – сообщается на официальном сайте заведения.

We are excited to announce that this fall @s_vakarchuk joins us a visiting scholar! Follow us for the updates! https://t.co/ZFrlG0pXYJ pic.twitter.com/Y46nrWElqT — Stanford CDDRL (@StanfordCDDRL) 21 сентября 2017 г.





В рамках программы "Развитие украинских лидеров" Вакарчук будет посещать курсы и учиться вместе с ведущими интеллектуалами и учеными Центра, а также выступит с серией открытых лекций об Украине.

"Мы с нетерпением ждем, чтобы Слава Вакарчук присоединился к сообществу CDDRL этой осенью. Его присутствие очень способствует нашему пониманию процесса демократического преобразования", —— отметил один из руководителей Центра, Фрэнсис Фукуяма.

Сам Вакарчук тоже написал о своих планах на эту осень в Twitter, подчеркнув, что это для него большая честь.

Велика честь для мене провести осінній семестр в Стенфорді. Стану студентом і викладачем одночасно Дякую @McFaul @FukuyamaFrancis за довіру! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 22 сентября 2017 г.





Как известно, ранее Вакарчук заявил о том, что коллектив уходит со сцены в творческий отпуск на целый год и не будут выступать ни в Украине, ни за границей.

Напомним, российский "Первый канал" приписал "Океану Ельзи" 35 концертов на территории РФ за последние годы.