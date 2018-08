Вакарчука пригласили преподавать в Стэнфордском университете

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук воспользуется творческой паузой для поездки в один из самых престижных мировых вузов, где одновременно будет и учиться, и преподавать.

Его пригласили в Центра демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэнфордском университете, пишет Таблоид.

"Стэнфордский центр демократии, развития и верховенства права (CDDRL) рад приветствовать Святослава Вакарчука в качестве приглашенного преподавателя на осенний семестр", – сообщается на официальном сайте заведения.

We are excited to announce that this fall @s_vakarchuk joins us a visiting scholar! Follow us for the updates! https://t.co/ZFrlG0pXYJ pic.twitter.com/Y46nrWElqT