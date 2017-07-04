Российский "Первый канал" приписал "Океану Ельзи" 35 концертов на территории РФ за последние годы

Вакарчука возмутила така информация.
Российский "Первый канал" сегодня во время прямого эфира взялся посчитать "количество" концертов украинских исполнителей на территории РФ.
Об этом пишет ТСН.
Как ни странно, первое место в рейтинге заняла группа "Океан Ельзи", у которой, по "подсчетам" российского канала, в течение 2016-2017 годов "было" 35 концертов. Об этом интересном факте сообщил пользователь Василий Конов на своей странице в Twitter.
"Первый канал" сообщает в эфире, что у "Океана Ельзи" в 2016-2017 в России было 35 (!) концертов. Где?! Когда?" — написал юзер.
Первый канал сообщает сейчас в эфире, что у Океана Эльзы в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? pic.twitter.com/9VtyqPYlwm— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 4 липня 2017 р.
Лидер "ОЭ" Святослав Вакарчук, в свою очередь, отреагировал на эту информацию и ответил Конову: "В последний раз "Океан Ельзи" выступал в России в декабре 2013 года".
видимо, это какой-то другой Океан Эльзы— Георгий Абгаров (@GeorgiyAbgarov) 4 липня 2017 р.
Слова музыканта подтвердила и PR-менеджер "океанов" Виктория Хоменко.
К слову, кроме "ОЭ" в списке гастролеров также оказались группа "Грибы", у которой "насчитали" 20 концертов, Макс Барских (11 концертов) и Светлана Лобода (5 концертов).
Напомним, у Святослава Вакарчука на концерте сгорели джинсы.