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Белый дом начал готовить встречу Трампа и Путина - The Wall Street Journal

Сегодня, 12:31

Посол США в России прибыл в Вашингтон для согласования деталей.

трамп путин
Reuters
Белый дом планирует провести встречу на высшем уровне между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Высокопоставленный представитель администрации заявил в пятницу, что Джон Хантсман, посол США в России, находится в Вашингтоне, чтобы помочь организовать встречу между главами государств, пишет WSJ.

По словам чиновника, планирование все еще находится на ранней стадии, и обеим странам необходимо согласовать дату и место.

"Это был постоянный проект посла Хантсмана, который длился несколько месяцев", - сказал чиновник.

Ожидается, что любая встреча между двумя президентами будет включать дискуссии по Сирии , Украине и контролю над ядерными вооружениями. Цель встречи должна состоять в том, чтобы разрешить давние разногласия, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

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Теги:  
Дональд Трамп, Владимир Путин, Джон Хантсман, Россия, США
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