Борьба с пропагандой. В Молдове запретили российские новости

Документ вместо президента подписал спикер парламента страны.
Документ известен как антипропагандистский, говорится на сайте законодательного органа.
Парламент Молдовы 7 декабря принял закон, запрещающий трансляцию и ретрансляцию на территории государства информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из России.
Додон дважды отказывался подписывать документ, а парламент — столько же раз его одобрял. В молдавском законодательстве прописано, что в случае отказа президента подписывать закон, депутаты могут повторно провести голосование по документу и обязать лидера утвердить его. Позже конституционный суд решил, что закон, в частности, может подписать спикер парламента.
Ранее Игорь Додон утверждал, что принятый парламентом Молдовы закон о борьбе с пропагандой РФ имеет "антидемократический характер", грубо нарушает конституционные права большинства населения страны.