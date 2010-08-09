"Бутылку за три минуты выпивали". Экс-охранник Ельцина рассказал о возлияниях первого президента РФ

Когда Ельцин работал в Кремле, выпивал до шести бутылок водки в день, поведал Коржаков.

Борис Ельцин theshinbone.com

Бывший президент Российской Федерации Борис Ельцин постоянно употреблял спиртные напитки.

Об этом заявил экс-начальник охраны Ельцина Александр Коржаков, пишет gordonua.com.

"Как я с ним познакомился, так и пил. До того как меня уволили, пил постоянно", — рассказал он.

"В горкоме партии мы бутылку коньяка на двоих за три минуты выпивали, а когда уже работали в Кремле, доходило до шести бутылок на брата", — поведал Коржаков.

Он пояснил, что в то время Ельцин уже переключился с коньяка на водку.

"Да. По три литра. А что делать? Ему нравилось со мной выпивать. Я почему-то не пьянел: у меня все сразу на низ шло, не всасывалось. Но имей в виду, что раньше мы бутылку коньяка выпивали за три минуты, а здесь уже садились в 11, а вставали тоже в 10 или 11. А потом утром мой повар показывал мне, сколько бутылок мы вчера выпили", — рассказал экс-охранник Ельцина.

"Когда он приглашал, говорил: "Наливай!". Иногда и не приходилось — когда Сосковца вызывал и с ним хотел. Сосковец меня хвалил за то, что я выручал его и давал разбавленную водку. Мы вместе ее открывали, Ельцин думал, она непочатая, а на самом деле разбавленная была. Сосковец говорил: "Господи, Саша, ты меня спас! У меня сегодня важное совещание, я не знал, как на него пойду. А оттого, что выпил не 250 граммов водки, а только 125, уже легче", — добавил Коржаков.

Напомним, ранее шеф-повар Кремля рассказал, что пили руководители СССР и России.

Фото: theshinbone.com.