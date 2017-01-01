"Была скрытая угроза". Российские мужчины-молодожены покинули страну

Адвокат супругов заявил, что им угрожали уголовной ответственностью.

Мужчины покинули страну из-за угроз Фото: скрин НТВ

Граждане России Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые поставили в паспорта штампы о законном браке, из-за угроз были вынуждены уехать из страны.

В комментарии Дождю правозащитник Игорь Кочетков уточнил, что мужчин заставляли отдать свои паспорта представителям полиции.

"Кроме того, сотрудники полиции открытым текстом заявили, что они не смогут защитить их от посягательств со стороны гомофобно настроенных граждан и организаций. Это тоже была скрытая угроза. Поэтому было принято решение, что они пока должны покинуть Россию", — сказал Кочетков.

Адвокат добавил, что Стоцко и Войцеховскому угрожали уголовной ответственность за неповиновение правоохранительным органам. Мужчинам напоминали, что в покое их не оставят.

Ранее сообщалось, что двое мужчин из России в начале января поженились в Дании, а затем поставили штампы о регистрации брака в одном из многофункциональных центров Москвы.

Позже российские СМИ опубликовали заявление центра услуг о якобы ложной информации о заключении брака между мужчинами. Однако подтверждением факта стали фотографии паспортов молодоженов с соответствующими штампами.