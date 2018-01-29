Волкер рассказал, о чем говорил с помощником Путина

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что они с помощником российского президента Владимира Путина — Владиславом Сурковым, в частности, обсуждали вопрос возвращения РФ в состав Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе.

Россия не сделала никаких шагов для того, чтобы завершить вооруженный конфликт на востоке Украины и прекратить агрессию в нашей стране, сказал дипломат во время телефонной конференции с журналистами, сообщает "Громадське".

По данным издания, собеседники также обсуждали восстановление мобильной связи на Донбассе, увеличение количества пунктов пропуска, статус российских военных в Украине, говорили об обмене пленными.

"Я встретился с несколькими бывшими заложниками, которые сейчас в Киеве. Они передали мне список имен тех, кто до сих пор заключен", — заявил спецпредставитель Госдепа и добавил, что во время встречи с Сурковым российская сторона записала эти имена.

Также дипломат сообщил, что для Красного Креста достаточно ограниченный доступ к территории конфликта. "Мы хотим больше доступа", — отметил он.

Напомним, встреча между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым прошла 26 января в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае. Владислав Сурков говорил, что основной темой переговоров стало обсуждение инициативы развертывания на Донбассе миссии ООН.