Депутаты разрешили Си Цзиньпину править Китаем пожизненно

Соответствующие изменения будут внесены в Конституцию страны.

Си Цзиньпин, председатель КНР RG

В КНР депутаты "Всекитайского собрания народных представителей" (ВСНП) практически единогласно поддержали удаление из Конституции страны положения об ограничении работы "председателя Китая" двумя сроками.

Такое сообщение опубликовало издание South China Morning Post.

К слову, пост председателя КНР был вновь учрежден принятой в 1982 году четвертой Конституцией. С 1993 года председатель одновременно занимает должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета КПК. С 2013 года его занимает Си Цзиньпин.

Кроме того, китайские депутаты поддержали создание нового надзорного органа - Государственного комитета по надзору, который должно будет стать новым антикоррупционным "суперведомством".

Напомним, ранее китайский лидер занял третье место в рейтинге "Человек года-2017" журнала Time.