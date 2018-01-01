"Дубовую кору с боярышником ищут". В Сети потешаются над россиянами, "потрошащими" тележки с просроченными продуктами

По предварительной информации, в борьбе за еду отметились жители российского города Саратов.
Как можно заметить, изначально сотрудники супермаркета планировали выкинуть "просрочку" на мусорник. Но на пути часть тележек перехватили люди. Затем они кружком становятся над продуктами, хватают их и рассовывают по сумкам. При этом хорошо видно, что большая часть из числа "страждущих просрочки" одеты в приличные наряды.
"И это в сверхдержаве??? Зато "крым наш" рабы! А скрепы не давят ?, Они там дубовую кору с боярышником ищут", "Саратов, торговый центр "Мир". Встали с колен, а руки от земли забыли оторвать", - немедленно начали изощряться в комментариях интернет-пользователи.
Напомним, ранее россияне вновь отметились поеданием блинов с лопаты.