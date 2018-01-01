"Дубовую кору с боярышником ищут". В Сети потешаются над россиянами, "потрошащими" тележки с просроченными продуктами

По предварительной информации, в борьбе за еду отметились жители российского города Саратов.

Скриншот из видео YouTube

В сети набирает популярность опубликованный на YouTube видеоролик, на котором запечатлено, как жители российского города Саратова ведут борьбу за тележку с просроченными товарами, выкаченную персоналом из супермаркета, набирает популярность в сети.

Как можно заметить, изначально сотрудники супермаркета планировали выкинуть "просрочку" на мусорник. Но на пути часть тележек перехватили люди. Затем они кружком становятся над продуктами, хватают их и рассовывают по сумкам. При этом хорошо видно, что большая часть из числа "страждущих просрочки" одеты в приличные наряды.

"И это в сверхдержаве??? Зато "крым наш" рабы! А скрепы не давят ?, Они там дубовую кору с боярышником ищут", "Саратов, торговый центр "Мир". Встали с колен, а руки от земли забыли оторвать", - немедленно начали изощряться в комментариях интернет-пользователи.

Напомним, ранее россияне вновь отметились поеданием блинов с лопаты.