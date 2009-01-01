Эксперт: в России осознали, что их доктрина "Трамп — наш" была ошибкой

В РФ начинаются разговоры, что президент США оказался обманщиком, "какой он нехороший", отметил Чорновил.

Человек и флаг России, иллюстрация Reuters

неожиданно осознали, что выстроенная ими же доктрина "Трамп (президент США— ред.) — наш" была ошибкой.

Об этом политический аналитик, бывший нардеп Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время эксперт подчеркнул, что РФ может снова начать называть Штаты врагом страны.

"В РФ неожиданно осознали, что выстроенная ими же доктрина "Трамп — наш" была ошибкой", — заявил он.

Причем под нее "у них был запущен мощный пропагандистский механизм". "Почему опытные кремлевские пропагандисты не просчитали этот вариант, непонятно. Ведь то, что Трамп будет не пророссийским, а проамериканским, было очевидно изначально", — добавил собеседник.

"Даже если говорить не о пропагандистах, а об официальных российских политтехнологах и политологах, то мышление их также заужено. Это психологический эффект, когда ты живешь в параллельном пространстве. Они же реально думают, что на них постоянно кто-то хочет напасть, что Украина якобы обстреливает Донбасс и так далее", — сказал экс-нардеп.

По его словам, "в РФ начинаются разговоры, что Трамп оказался обманщиком, какой он нехороший". "Россияне переходят к прямым оскорблениям президента США. Такие вещи типичны для страны, которая не ставит себе задач чего-либо достичь", — отметил Чорновил.

"Основную роль там играет пропагандистский эффект. И пока не поступит четкого указания сверху, каждый будет комментировать действия Трампа по-своему. Не исключено, что Москва вновь начнет раскручивать тему: США — наш враг", — считает аналитик.

Ранее западные СМИ писали, что в России Кремль приказал государственным СМИ перестать "заискивающе" освещать темы, связанные с Дональдом Трампом. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.