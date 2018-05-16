И до России добралось: в Пугачево горят и взрываются военные склады. Фото, видео

Идет эвакуация людей из поселка и ближайших населенных пунктов.

В российском поселке Пугачево автономной республики Удмуртия горит заброшенная военная часть. Из-за пожара там начали детонировать брошенные снаряды.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местном управлении МЧС, причиной инцидента называют возгорание сухой травы.

Идет эвакуация людей из поселка и ближайших населенных пунктов. В частности, уже вывезли более 2 тысяч местных жителей и 79 детей из санатория, расположенного в 10 км от Пугачево. Движение машин на участке федеральной трассы перекрыто.

На месте работают пожарные машины.

Тем временем в сети появляется все больше фото и видео с места событий, которыми делятся местные жители.

Напомним, 4 мая в городе Балаклея Харьковской области, где в марте 2017 года произошел пожар на складе боеприпасов, снова произошло возгорание. Снова пожар и снова взрывы боеприпасов.

А вечером 26 сентября 2017 года стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

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