Почему вновь взрываются склады боеприпасов в Балаклее

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

4 мая 2018, 14:31

Украину горький опыт ничему не научил, потому до сих пор продолжаются нарушения всех регламентов и норм хранения боеприпасов.

Взрывы в Балаклее - халатность тех, кто отвечает за безопасность складов боеприпасов

В городе Балаклея Харьковской области, где в марте 2017 года произошел пожар на складе боеприпасов, спустя чуть больше года снова произошло возгорание. Снова пожар и снова взрывы боеприпасов.

Эта ситуация заставляет нас признать, что Украину горький опыт ничему не научил, и до сих пор продолжаются нарушения всех регламентов и норм хранения боеприпасов, уничтожения тех боеприпасов, которые не взорвались, нарушения правил пожарной безопасности, а также не обеспечивается должный контроль над складами.

Об этих позициях говорили и раньше, после взрывов и пожаров в Балаклее в прошлом году. Тогда были приняты соответствующие решения СНБО относительно обеспечения мер, которые бы в дальнейшем предотвратили подобные ситуации, принимались акты Минобороны и местных органов власти (особенно тех, где расположены подобные объекты — военные арсеналы). Но к соблюдению всех этих правил и норм в Украине всегда относятся очень небрежно — мол, "что там может случиться, если ситуацию мы контролируем, а все, что могло взорваться, уже взорвалось".

Однако в таких вопросах недопустима халатность. Наоборот, нужно отрабатывать тщательно каждую операцию, например, по уничтожению мин или снарядов, соблюдая все меры безопасности. Уже после взрывов в Балаклее в прошлом году должны были быть проведены все необходимые операции по обнаружению, локализации, разминированию. Прежде всего, необходимо было сразу выяснить, что еще может взорваться или загореться. Но именно такие практические и очень конкретные шаги так и не были осуществлены.

Потому в очередной раз в виде взрывов в Балаклее проявилась колоссальная халатность тех, кто отвечает за безопасность складов боеприпасов.

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Думаю, что в данной ситуации речь не идет о том, что кто-то с помощью пожара пытался скрыть какие-то кражи. Так как на этот раз взрывы происходят на тех участках, где раньше были склады и остались боеприпасы.

Однако повтор взрывов на складах в Балаклее указывает на то, что в теории у нас разрабатывается много всего (норм по обеспечению безопасности на складах боеприпасов, арсеналах), но на деле ничего не реализовывается по простой причине — нет нужных профессионалов на местах. В принципе, на центральном уровне этим должен заниматься Генштаб и соответствующие службы. Также этим должны заниматься и на местном уровне, ведь там люди сами страдают от подобных ситуаций на складах и должны требовать соблюдения всех мер безопасности.

А у нас в очередной раз этим пренебрегли, даже имея столь большую печальную практику, пережив множество трагедий, которые приводили и к человеческим жертвам, уничтожению необходимых Украине боеприпасов (причем целых арсеналов!) и финансовым потерям. Все остается по-прежнему.

Как правило, на складах боеприпасов в Украине работают те люди, которые выгодны тем или иным структурам тем, что позволяют им бесконтрольно использовать боеприпасы, или не утилизировать их, а разворовывать и реализовывать. Часто складами боеприпасов заведуют безответственные люди, но, тем не менее, они остаются на своих должностях, продолжая умышленно или не умышленно, по халатности (как сегодня можно говорить о Балаклее) допускать такие взрывы и пожары. 

Нам нужна система, которая бы обеспечила безопасность людей, проживающих вблизи складов, а также сохранение арсенала, который сегодня в Украине активно теряется, потому что ни один взрыв, ни одна печальная история со складами боеприпасов не заставила нас сделать выводы, которые бы помогли избежать подобных проблем, поджогов или массовых потерь боеприпасов. Нас это ничему не научило. У нас звучит много лозунгов, разговоров о наказании виновных в этих историях, но до дела не доходит. И работа по организации системных мероприятий по обеспечению безопасности складов боеприпасов не ведется. У нас после каждого взрыва говорят и думают, что это было в последний раз, что это была случайность, что в будущем мы подобного не допустим. Однако взрывы на складах боеприпасов продолжаются… Горький опыт Украину ничему не учит, причем не только в вопросе обеспечения безопасности складов боеприпасов, но и во многих других сферах.  

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для "Главреда"

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