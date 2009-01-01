Сегодня, 10:16 RSS

ИГИЛ взял на себя ответственность за кровавый теракт в Нью-Йорке

Сегодня, 08:50

Боевики утверждают, что нападавший — "солдат халифата".

Ирак, боевик, Мосул, флаг, ИГИЛ
Боевик ИГИЛ, иллюстрация Reuters
Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт в американском Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление боевиков, опубликованное в еженедельном выпуске газеты ИГИЛ "Аль-Наба", пишет РБК-Украина.

По словам террористов, нападавший (Сайфулло СаиповРед.) является одним из "солдат халифата".

Напомним, в Нью-Йорке на Манхэттене злоумышленник на пикапе выехал на велодорожку, сбил несколько человек у школы, а потом врезался в автобус, погибли восемь людей, 11 — пострадали, полицейские ранили подозреваемого в живот и задержали, он попал в больницу.

Теги:  
США, Нью-Йорк, теракт, ИГИЛ, солдат халифата, Саипов
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...