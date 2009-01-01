ИГИЛ заявил об успешной "зачистке" российских солдат

Военнослужащий Вооруженных сил России погиб в ходе боев за поселок Шуля.
Об этом пишет SITE Intelligence Group со ссылкой на ресурс боевиков Amaq, пишет Обозреватель.
Военнослужащий Вооруженных сил России погиб в ходе боев за поселок Шуля, говорится в сообщении.
В свою очередь представитель базы ВС РФ в Хмеймим (Сирия) опроверг информацию, которую озвучили в ИГИЛ.
"Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было", — заявил представитель Москвы, передает "Интерфакс".
В Минобороны России также заявляли, что российских военных взяли в окружение в Сирии при помощи США.