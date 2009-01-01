ИГИЛ заявил об успешной "зачистке" российских солдат

Военнослужащий Вооруженных сил России погиб в ходе боев за поселок Шуля.

Reuters

Террористы группировки "Исламское государство" убили одного и взяли в плен еще двух российских военнослужащих в сирийской провинции Дайр-эр-Заур.

Об этом пишет SITE Intelligence Group со ссылкой на ресурс боевиков Amaq, пишет Обозреватель.

Военнослужащий Вооруженных сил России погиб в ходе боев за поселок Шуля, говорится в сообщении.

В свою очередь представитель базы ВС РФ в Хмеймим (Сирия) опроверг информацию, которую озвучили в ИГИЛ.

"Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было", — заявил представитель Москвы, передает "Интерфакс".

В Минобороны России также заявляли, что российских военных взяли в окружение в Сирии при помощи США.

Напомним, Россия обвиняет американцев в пособничестве ИГИЛ.