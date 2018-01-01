"Киев беспокоится только о деньгах за транзит". Статья инвесторов "Северного потока-2" на The National Interest

Украину нельзя лишать транзита российского газа, но делать ставку только на ее ГТС – безрассудство, считают участнкии проекта Nord Stream 2.

"Северный поток-2" предоставляет еще один надежный маршрут транспортировки газа в Европу, заявиляют инвесторы проекта.

Гипотетический газопровод "Северный поток-2" вызывает оживленную дискуссию по обе стороны Атлантики. Но дебаты должны основываться на фактах, а не на страхе, который, судя по всему, является любимым инструментом противников проекта.

Об этом в статье "Ложные опасения вокруг "Северного потока-2" пишут инвесторы проекта - Клаус Шефер (CEO Uniper), Марио Мерен (CEO Wintershall) и Райнер Зеле (CEO OMV). Текст был опубликован изданием The National Interest, "Главред" публикует полный перевод статьи.

"Северный поток-2" - не политическое оружие России

Этот трубопровод является коммерческим проектом, который Европе необходим для обеспечения собственной энергетической безопасности по конкурентоспособным ценам на десятилетия вперед. Он поддерживается соответствующими европейскими партнерами и подписан пятью западными энергетическими компаниями, включая нашу. Наши компании не являются инструментами какого-либо иностранного правительства. BASF / Wintershall, OMV и Uniper являются компаниями открытого типа с акционерами, ждущими разумных инвестиций. В наши обязанности входит обеспечение безопасности поставок и конкурентоспособных цен на газ для наших клиентов.

За последнее десятилетие рынок газа в Европе модернизировался и либерализовался. "Северный поток-2" является важным продолжением существующих импортных маршрутов, и его строительство точно соответствует целям Европейского энергетического Союза и укрепленного внутреннего рынка газа в Европе. Благодаря Третьему энергетическому пакету была разработана хорошо развитая внутриевропейская сеть распределительных узлов, способная обеспечивать свободное движение газа из самых разных пунктов отправки по целому ряду направлений.

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Газовый рынок Европы сегодня позволяет Европейским потребителям покупать газ у кого угодно и попросту исключает ситуацию, когда какой-либо поставщик может заблокировать доступ на рынок. Кроме того, если какой-либо поставщик решит перекрыть потоки газа (и пострадает после жестких экономических санкций в ответ), дополнительные коридоры снабжения помогут гарантировать поставки газа во все уголки Европы через систему распределительных узлов. Иными словами, идея того, что что Россия могла бы использовать газ в качестве оружия - даже если бы захотела – является попросту мистификацией.

Напротив, Россия вынуждена конкурировать за долю рынка

Из-за конкурентного характера рынка ЕС российский газ должен иметь конкурентоспособную стоимость и надежные поставки, чтобы конкурировать с другими вариантами, которые у европейцев сейчас уже есть, включая собственную добычу, газ с Ближнего Востока и сжиженный природный газ. В настоящее время Пока что СПГ, требующий времени на доставку, а также затрат на регазификацию и хранение после его прибытия в европейский порт, зачастую с экономической точки зрения не так привлекателен, как трубный газ, но эти условия могут со временем измениться в зависимости от предложения и спроса. "Северный поток-2" просто предоставляет потребителям еще один вариант и повышает конкуренцию. Конкуренция между поставщиками не дает задирать цены, что и является требованием рынка в сфера продукта совместной перекачки.

Европе нужен трубопроводный газ

В отличие от США, Европа не располагает огромными запасами природного газа для удовлетворения своих энергетических потребностей. В то время как сегодня европейская добыча (в основном в Северном море через Норвегию и Нидерланды) является важным источником природного газа для континента, эта добыча быстро падает по мере истощения этих старых месторождений. Тем временем, спрос неуклонно растет и в будущем будет только продолжать расти - эксперты прогнозируют, что Европе потребуется дополнительно 120 миллиардов кубометров импортируемого газа к 2035 году. Ни один заслуживающий доверия эксперт не станет спорить с тем, что рост спроса и сокращение добычи означают рост потребности в импорте.

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Таким образом, российский трубопроводный газ, более конкурентоспособный, чем сжиженный, имеет решающее значение для Европы - не важно, поставляется он через Украину, Польшу или по дну Балтийского моря. Из этих маршрутов только "Северный поток-2" напрямую соединяет Россию с Западной Европой и имеет ограниченные транзитные риски. Но мы не зависим исключительно от российских источников нашего газа - нам нужен газ из других источников, в том числе из Норвегии и через импорт СПГ. Мы рассчитываем закупать газ из этих источников даже с "Северным потоком-2", по мере увеличения разрыва между внутренним предложением и спросом.

Кое-кто ошибочно утверждает, что текущий трубопровод "Северный поток-1" используется не на полную мощность, и это якобы служит доказательством ненужности "СП-2". Это совершенно неверно. С каждым годом "СП-1"наращивает все большую мощность, что подчеркивает растущую потребность Европы в газе, который "Северный поток-2" будет поставлять. Первый "Северный поток" в 2017 году был загружен на 93%, а на сегодняшний день, в 2018 году, он был использован на полную мощность.

"Северный поток-2" не означает конца транзита через Украину

Представление о том, что "Северный поток-2" будет означать потерю доходов Украины за транзит газа явно ошибочно. В 2017 году европейские покупатели импортировали из России более 170 млрд куб. м газа, из них 93 млрд - через Украину, 30 млрд - через Польшу и 51 млрд - через "Северный поток-1". Северный поток-2 с максимальной пропускной способностью 55 млрд кубометров очевидно не способен заменить 123 млрд, прокачиваемых через Украину и Польшу, особенно с учетом ожидаемого роста спроса. Европа будет продолжать нуждаться в газе по украинскому маршруту поставок. Более того, Германия и ЕС привержены обеспечению позиции Украины в качестве европейского газового партнера. Но класть все яйца в одну корзину украинского транзита было бы безрассудно - помимо недостаточной мощности для удовлетворения европейских потребностей далеко не новая украинская ГТС и недостаток инвестиций "Нафтогаза" в инфраструктуру являются противоположностью "энергетической безопасности".

"СП-2" играет ключевую роль в достижении целей Европой по экологической устойчивости и климату

Увеличение доли природного газа в европейском энергетическом балансе является необходимым условием для достижения любых климатических целей, и "Северный поток-2" обеспечивает устойчивый вклад в энергетические цели ЕС. Европейская экономика с низким уровнем выбросов нуждается в газе как замене углю, экономя 50% выбросов CO2. Использование 55 млрд кубометров трубопровода для замены угля позволит сэкономить 160 млн тонн CO2 в год, что соответствует совокупным выбросам Швеции, Финляндии и стран Балтии или выбросам 30 млн автомобилей.

Трубопровод также создаст условия для экологически благоприятной транспортировки газа: удастся избежать выбросов 44,6 миллиона тонн CO2, которые происходят при поставках СПГ (эквивалент 600-700 танкеров). Наконец, монтаж морских установок оказывает на окружающую среду незначительное и краткосрочное воздействие, локализированным в конкретном месте.

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"Северный поток-2" предоставляет еще один надежный маршрут транспортировки газа в Европу - ни больше, ни меньше. Наличие дополнительного трубопровода означает больше вариантов поставок, большую конкуренцию и повышенную энергетическую безопасность – все это приносит пользу европейским потребителям газа и всей экономике Европы, а также помогает в достижении экологических целей Европы. Именно поэтому наши компании инвестировали в проект и так сильно убеждены в его успешном завершении. Основные противники "Северного потока-2" - Польша и Украина – по большому счету беспокоятся о транзите и поэтому не интересуются дополнительными безопасными транзитными маршрутами. К счастью, большинство европейцев понимают, что нашему континенту необходимы как можно большее количество надежных маршрутов для природного газа.

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