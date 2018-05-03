The Washington Post: Путин готовится разжигать хаос и беспорядки во время выборов в Украине

Об этом для The Washington Post пишет в авторской колонке Майкл Макфол, бывший посол США в России. "Главред" публикует полный перевод статьи.

Эта война, продолжает Макфол, длится уже много лет и простирается от границы с западной Европы до Соединенных Штатов, в президентские выборы которых Путин вмешался в 2016 году.

Линией фронта в этой идеологической войне между путинизмом и демократией остается Украина.

Проведя последнюю неделю в Киеве, я понимаю, почему сегодняшняя Украина пугает Путина. Этот славянский народ с некоторым историческим и культурным общим наследием с Россией строит демократию. После обеда в один из вечеров я слушал членов парламента, которые спорили до хрипоты о плюсах и минусах законопроекта. В России такого больше не происходит.

Другим утром я встречался с двумя десятками лидеров неправительственных организаций, которые сражаются против коррупции и дезинформации. Украинское гражданское общество остается надежной независимой силой, способной сдерживать государство и определять государственную политику. В России мало доказательств подобного.

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Еще одним вечером я слушал нескольких украинских политиков, жалующихся нато, что телевизионными каналами владеют олигархи. Но какой-то один олигарх - или государство - не контролирует все каналы вместе взятые. Такого сорта соревновательства и плюрализма в российском медиа-пространстве больше не существует.

Беседуя с украинскими чиновниками, бизнес-лидерами и журналистами я также сталкивался с различными оценками экономических и политических реформ, проводимых Петром Порошенко и его правительством. Кто-то аплодировал импульсу децентрализации, кто-то отвергал ее пользу. Часть высоко оценивала усилия по борьбе с коррупцией, кто-то жаловался, что процесс идет слишком медленно. Некоторые расценивали сотрудничество с МВФ как положительный толчок для реформ, другие считали неолиберальную политику Фонда тормозом экономического роста. Но больше всего поражали дебаты – люди с различными точками зрения принимали активное участие в дискуссиях по главным вопросам государственной политики. Подобного в России также нет очень давно.

Вся эта демократическая активность на границе с Россией угрожает Путину и выстроенной им системе правления. Если у украинцев демократия заработает, это может вдохновить русских на то же самое. Поэтому Путин настроен исключительно на подрыв хрупкого европейского демократического проекта. В течении четырех лет Путин оккупирует части Украины и продолжает войну на востоке страны. Россия продолжает оказывать сильное экономическое давление на Украину. И кремлевская пропаганда, которая рисует Украину несостоявшейся коррумпированной державой, не сбавляет обороты как внутри самой Украины, так и на западе. Эта кампания дезинформации создает реальную проблему для украинских организаций гражданского общества: они хотят продолжать борьбу с коррупцией, но разоблачая ее, они невольно подыгрывают российскому нарративу.

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Следующая крупная битва в этой международной войне идей состоится во время президентских выборов в Украине в следующем году. В гораздо большем масштабе, чем вмешательство России в наши президентские выборы 2016 года, Кремль и его представители будут поддерживать кандидатов, раскалывать общество и подпитывать сомнения в свободе и справедливости голосования. Неопределенность в отношении легитимности избирательного процесса может заставить некоторых усомниться в его результатах, что может привести к уличным демонстрациям, расколу, и, возможно, даже ожесточенным столкновениям. Многие украинцы говорили мне на этой неделе, что предстоящие выборы являются самыми важными и самыми опасными в постсоветской истории Украины.

Путин намерен использовать их для разжигания хаоса, беспорядков и сомнений в демократии. США и наши демократические союзники должны стремиться к противоположному: к мирным, законным, свободным и справедливым выборам. Мы не можем отсиживаться в стороне и просто ждать такого результата. Путин реализовывает своей антидемократический план, и мы должны углубить наше взаимодействие сейчас, а не за несколько недель до выборов. Это означает, в первую очередь, финансирование проектов по борьбе с дезинформацией, инициатив по прозрачности кампаний и наблюдательных программ выборов внутри Украины, а также масштабные международные усилия по мониторингу накануне выборов.

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Во-вторых, "большая семерка", в которую Россия не входит, должна публично и заранее взять на себя обязательство использовать санкции и другие виды наказания за вмешательство в выборы в Украине.

В-третьих, западные лидеры должны недвусмысленно заявить, что они не поддерживают ни одного конкретного кандидата на выборах - только сам процесс. На этой неделе я слышал слишком много "теорий заговора" о том, что следующего президента Украины изберут в Белом доме или Брюсселе. Такие слухи подрывают легитимность выборов.

В-четвертых, западные демократические лидеры должны немедленно приступить к составлению нового пакета экономической, военной и политической помощи, которая должна быть оказана сразу же после выборов, тем самым придав импульс следующему демократически избранному президенту. Период сразу после голосования представляется наиболее благоприятным моментом для проведения самых болезненных, но необходимых экономических реформ.

Наконец, все эти шаги должны быть повторены в ходе не менее важных парламентских выборов, которые состоятся несколько месяцев спустя.

Свободные и честные президентские выборы станут поворотным моментом в укреплении демократии в Украине. Этого Путин и опасается. И именно поэтому мы на демократическом Западе должны эти выборы поддержать.