Deutschlandfunk: В случае запуска "Северного потока-2" Украине придется отправиться на поклон к РФ

Конфликт вокруг природного газа между Россией и Украиной тлел годами, и Европа ощущала на себе его последствия.

Как пишет немецкое издание Deutschlandfunk, для Москвы вопрос ценообразования всегда имел политический подтекст - во времена президента Ющенко, когда был объявлен курс на Европу, Украину от платы за газ из России по 450 долларов за тысячу кубометров спасала только ограниченная временная скидка. И только после того, как в 2010 году президентом стал лояльный к России Виктор Янукович, цена на газ была значительно снижена.

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После свержения Януковича и нового разворота Киева на Запад новый компромисс был объявлен лишь под давлением ЕС, отмечает издание.

"С тех пор Украина разными способами пытается покрыть свои потребности в газе. Теперь она покупает российский газ в не напрямую у Москве, а реверс у западных партнеров. Но чего опасаются украинские эксперты, что такой технической возможности уже не будет в случае, если газ не будет проходить через Украину на Запад. уже не будет технически возможным, если этот газ больше не течет через Украину на запад. Тогда, как утверждают в Киеве, Украине вновь придется отправиться на поклон в Москву", - резюмирует автор.

Напомним, в Германии попросили не смешивать "Северный поток-2" и Сирию. В то же время президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Россия не обойдется без украинской ГТС.