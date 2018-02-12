Конверт с белым порошком для невестки Трампа. В полиции рассказали подробности

Предварительный анализ показал, что вещество является безвредным.

Дональд Джон Трамп и Ванесса Хейдон. Фото: из открытых источников

Невестка американского президента Ванесса Трамп 12 февраля была доставлена в больницу после того, как открыла конверт с белым порошком, адресованный ее мужу. Вместе с женщиной в медучреждение были отправлены еще два человека, находившиеся в момент инцидента в квартире.

Медики констатировали, что состояние 40-летней супруги старшего сына Дональда Трампа нормальное, угроза жизни и здоровью отсутствует, сообщает телеканал Fox News.

Сотрудники правоохранительных органов провели предварительную экспертизу и заявили, что вещество из конверта является безвредным.

"Порошок, как кажется, не представляет угрозы. Сейчас он направлен в лабораторию для дальнейшего исследования", – отметил один из стражей порядка.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники Секретной службы США. На месте происшествия специалисты пожарной охраны провели процедуру очистки загрязненного порошком участка.

Напомним, сын нынешнего президента США Дональд Джон Трамп и модель Ванесса Хейдон поженились в ноябре 2005 года. У супругов пятеро детей: две дочери и трое сыновей.

Как ранее сообщалось, первая леди США Меланья Трамп приняла участие в фотосессии мексиканской версии глянцевого журнала Vanity Fair.