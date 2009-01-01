Кремль готовится к массовым репрессиям — военный журналист

Идет к тому, что в РФ все либеральные западные или росСМИ будут "зачищены", сказал Лойко.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Военный журналист, писательсчитает, что вКремль готовится к массовым репрессиям после 2018 года.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Донбасс.Реалии", пишет ru.krymr.com.

В то же время собеседник выразил мнение, что падение России, похоже, стало необратимым.

"Сейчас происходит то, чего они (власти РФ — Ред.) боятся больше всего на свете — молодежи на улице, десятки тысяч людей...", — отметил аналитик.

По его словам, "это возвращает к жизни страшный кошмар Кремля про Оранжевую революцию". "Известно, что основной движущей силой Оранжевой революции была молодежь", — добавил литератор.

"Идет к тому, что все либеральные западные или российские СМИ будут "зачищены". Я думаю, что Кремль готовится к массовым репрессиям после 2018 года, после избрания Путина (действующий глава страны Владимир Путин — Ред.) президентом", — подчеркнул Лойко.

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко говорил, что в России режим Владимира Путина держится на телевизионной пропаганде, государство превратило свой язык в инструмент войны, к нему теперь должно быть такое же отношение, как, в частности, к "зомбоящику".