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Крушение вертолета в Хабаровске: названы имена жертв

Сегодня, 09:34

Борт не был новым, но перед полетом его проверяли, отметили в авиакомпании.

Хабаровск, вертолет, разбился, Ми-8, жертвы
При крушении вертолета в Хабаровске, в частности, погиб проверяющий пилот Скриншот видео с youtube.com
В российском городе Хабаровск (центр Дальневосточного федерального округа РФ и Хабаровского края) при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток" погибли проверяющий пилот, три командира, второй пилот и бортмеханик.

Скончались Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правительства края.

"Вертолет был не новым, но перед полетом его проверяли. Он был технически исправен", — сообщили агентству в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что 11 апреля рано утром в Хабаровск разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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Россия, Хабаровск, вертолет, разбился, Ми-8, жертвы
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