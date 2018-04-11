Крушение вертолета в Хабаровске: названы имена жертв

В российском городе Хабаровск (центр Дальневосточного федерального округа РФ и Хабаровского края) при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток" погибли проверяющий пилот, три командира, второй пилот и бортмеханик.

Скончались Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правительства края.

"Вертолет был не новым, но перед полетом его проверяли. Он был технически исправен", — сообщили агентству в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что 11 апреля рано утром в Хабаровске разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил. Узнать больше об инциденте можно здесь.