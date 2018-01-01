Лидера армянской оппозиции выпустили из СИЗО

Вместе с Николом Пашиняном освобождены его соратники

Никола Пашиняна освободили из СИЗО.

В Ереване выпустили из СИЗО депутата парламента Армении и лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна, выступавшего против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Вместе с ним отпустили депутатов Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна, пишет Интерфакс.

Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна невзирая на закон об неприкосновенности. 23 апреля к митингующим присоединились военные. Российская писательница Наринэ Абгарян выступила против ареста Пашиняна.

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Как сообщалось ране, премьер-министр Серж Саргсян признал, что "был не прав" и подал в отставку.

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