Почему революция в Армении обречена на провал

Тарас Чорновил

политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики

23 апреля 2018, 14:26

Армения — заложница ситуации в России: когда РФ начнет сыпаться, только тогда в этой стране возможен взрыв.

Армяне боятся называть свою революцию майданом

Протестующие в Армении  не имеют никаких шансов на победу, поскольку эта страна слишком давно находится под жестким влиянием России. На территории Армении — множество российских военных баз. Там всюду российские спецслужбы, они же готовят армянских работников спецслужб, и последние им полностью подконтрольны.

В целом, сегодня Армения даже под бо́льшим контролем России, нежели Беларусь. Ситуация усугубляется тем, что Армения, по сути, находится в состоянии незавершенной войны с Азербайджаном, сохраняются сложные отношения с Турцией, плюс — у нее не всегда нормальные отношения с Грузией. Эти обстоятельства используются местной властью для максимального "закручивания гаек". И Россия в силу своего военного присутствия может влиять на любые процессы в этой стране.

Вспомните, какие были жесткие протесты в Армении, когда российский солдат убил целую семью армян, в том числе и деда-ветерана, который прошел Вторую мировую войну. Россия этого урода спасла, его даже не судили... Тогда люди поднялись на бунт. Но бунт был очень быстро подавлен.

То есть умение и способность постоять за себя у армян сильно приглушена несколькими десятилетиями бесправия и постоянных репрессий.

Потому, на мой взгляд, у нынешних протестующих в Армении нет шансов на победу. Политическая основа у протестующих очень ограниченная — протесты поддержали до семи депутатов парламента, не больше. Активно участвуют в протестах всего трое, причем один из них, лидер протестов уже задержан спецслужбами. Потому сложно рассчитывать на какой-то сильный политический протест.

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Что касается самого армянского населения… Бунт есть, да. Но армяне настолько учитывают российский фактор, настолько понимают его влиятельность, что даже сами протестующие стали выступать с четкими и жесткими заявлениями о том, что их протест ни в коем случае нельзя сравнивать с украинским Майданом. Они настаивают, что они делают революцию — "бархатную революцию", но ни в коем случае это не "майдан". Они знают, что Россия крайне не любят слова "майдан". То есть даже в этом плане они пытаются заигрывать с Россией: вдруг Москве внезапно наскучат старые партнеры, и она проявит больший нейтралитет или станет более благосклонной к нынешним протестующим.

Это является полной иллюзией, потому что Россия определилась — она поддерживает абсолютно контролируемого и зависимого от нее бывшего президента Армении, нынешнего премьер-министра Сержа Саргсяна. Вокруг него сложилась стопроцентно коррумпированная среда, которой легко управлять и которое остается изолированным от западного мира и не может апеллировать к Западу.

Потому в случае Армении говорить о том, что нынешние акции протестов инспирированы кем-то извне, было бы явным преувеличением. Определенную часть населения "достала" ситуация в стране, и это вылилось в протест. Плюс есть небольшая политическая группа, которая рассчитывала хотя бы на небольшие перемены. Вот они и решились на бунт, не ища поддержки Запада и пытаясь понравиться России. Эти протестующие — совершенно самостоятельные и достаточно независимые в ресурсах и своих возможностях.

России же это дает возможность в нужный для нее момент погрозить пальчиком нынешней власти Армении и припугнуть ее тем, что Москва может не только поддержать протестующих, но и организовать их.

Однако в данном случае Россия за протестующими в Армении не стоит, иначе так просто власть бы с ними не расправилась.

Так что протесты в Армении не являются инспирированными извне. Они являются чисто внутренним проявлением того, что режим создал нестерпимые условия жизни в этой стране. Армения достаточно бедная, в ней нет нормальной правовой системы и т.д. Потому все это больше напоминает попытку бунта, которая носит какой-угодно характер, но не антироссийский.

Если говорить о возможном результате этих акций протеста, то, мне кажется, что они не принесут Армении никаких особых перемен.

В свое время армянский диссидент, правозащитник, политзаключенный Паруйр Айрикян сказал, что Армении лучше потерять Нагорный Карабах (а тогда там шла реальная война), нежели потерять полностью всю Армению и ее душу. Победил второй вариант, победили те, кто опирались на "карабахский синдром" — на истерию о том, что нужно объединиться против общего врага, Азербайджана, а Россия является другом Армении и ей помогает. В конечном итоге, "фактор Карабаха" чрезвычайно давит на всю армянскую общественную сферу. И, как только кто-то пытается предпринимать какие-то иные шаги, он становится едва ли не мятежником. И сразу включается страх — "сейчас придут страшные азербайджанцы и всех нас перережут". Этим фактором очень умело манипулируют, и он дает ощутимый результат. Потому протесты в Армении не стали массовыми.

Кроме того, сказывается колоссальный фактор вооруженного влияния. В Армении люди, которые опираются на оружие, боевиков, карабахскую армию находятся в провластной среде, во власти. И активные протестующие в какой-то момент могут столкнуться с большими подразделениями вооруженных людей, которые сегодня находятся в Нагорном Карабахе, но в любой момент могут быть отозваны в Ереван, и которые могут всех простеющих перестрелять.

Потому я не вижу особых перспектив для серьезных протестов в Армении. Эта страна — заложница ситуации в России. Когда Россия начнет сыпаться, когда иссякнут деньги на поддержки армянского режима, когда придется отвести российские войска, тогда в Армении может быть взрыв. Но не сейчас. Сейчас в Армении ситуация хуже, чем в Беларуси.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"

 

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Россия Беларусь Нагорный Карабах Армения Тарас Чорновил протесты Серж Саргсян
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